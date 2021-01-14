أخبار عاجلة

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدف": 16 ألف دورة تدريبية يقدّمها برنامج "دروب- إن"

Print
"هدف": 16 ألف دورة تدريبية يقدّمها برنامج "دروب- إن" "هدف": 16 ألف دورة تدريبية يقدّمها برنامج "دروب- إن"
تشتمل على 14 مجالًا.. مواكبة لاحتياجات سوق العمل

تُمَكّن البرامج التدريبة التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الشبابَ السعودي والباحثين عن عمل، من مواكبة الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، عبر 16 ألف دورة تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات.

ويقدم "هدف"، ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/.

وتشتمل الدورات على 14 مجالًا؛ منها "إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء، وغيرها من المجالات الأخرى".

يأتي ذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني؛ في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تنهي متطلباتها.

يُذكر أن برنامج "دروب- إن"، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون

شبكة عيون الإخبارية