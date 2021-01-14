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بعد فتح المجال الجوي بين البلدين.. تعلن عن تشغيل رحلة يومية مع قطر

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بعد فتح المجال الجوي بين البلدين.. مصر تعلن عن تشغيل رحلة يومية مع قطر بعد فتح المجال الجوي بين البلدين.. تعلن عن تشغيل رحلة يومية مع قطر
بأحدث طرازات الطائرات المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة

بعد فتح المجال الجوي بين البلدين.. مصر تعلن عن تشغيل رحلة يومية مع قطر

أعلنت شركة " للطيران"، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ في ظل قرار المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير الرحلات مع قطر.

ومن المقرر أن تُسَير "مصر للطيران" رَحَلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

ومن المخطط -وفق " اليوم"- أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة بإقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير، والسفر حتى 10 فبراير 2021، في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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