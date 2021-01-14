بعد فتح المجال الجوي بين البلدين.. مصر تعلن عن تشغيل رحلة يومية مع قطر

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بأحدث طرازات الطائرات المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة

أعلنت شركة "مصر للطيران"، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ في ظل قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير الرحلات مع قطر.

ومن المقرر أن تُسَير "مصر للطيران" رَحَلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

ومن المخطط -وفق "روسيا اليوم"- أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة بإقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير، والسفر حتى 10 فبراير 2021، في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.