الداخلية تستهدف بؤرة إجرامية في أسيوط وتضبط مخدرات بالملايين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، بؤرة إجرامية نشطة لعلانية الاتجار بمخدر الآيس الشابو بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية ويقوم على إدارتها 3 عناصر إجرامية – مقيمين بذات الناحية– لهم معلومات جنائية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس شابو وزنت كيلو جرام، بندقية آلية، 2 طبنجة.

طبنجة صوت، كمية من الخزن والطلقات النارية المتنوعة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة ،2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية ،3 ميزان، سلاح أبيض، كمية كبيرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون و600 ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.