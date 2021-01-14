كينيا تكتشف سلالة جديدة من كورونا جنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

نيروبي - أ ش أ

أعلن فريق بحثي كيني اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوبي البلاد.

وقال تشارلز أغوتي الباحث في معهد البحوث الطبية الكيني، لصحيفة (ديلي نيشن) اليوم الخميس، إن العلماء اكتشفوا هذه السلالة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد في مقاطعة "تايتا تافيتا" الجنوبية، بينما لا يزال الباحثون في المعهد يدرسون ما إذا كان من اٍلسهل انتشاره وما إذا كان يسبب أعراضاً أكثر خطورة.

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغت 98 ألفا، بينما سجلت الوفيات 1720 حالة، فيما تعافى 82 ألفا.