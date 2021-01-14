القوى العاملة: تعيين 14 شابًا.. والتفتيش على 202 منشأة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين المديرية بمحافظة الوادي الجديد 14 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 196 من راغبي العمل، وتوفير 10 فرص عمل.

وأشار الوزير، في بيان، اليوم، إلى أن المديرية قامت باستخراج 44 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 14 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها، وتم إحالة 2 للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى 7 شكاوى تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيُا، صرفت المديرية منحُا لتلك الفئة بلغت 40 ألف جنيه لـ 20 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إن المديرية شنت حملات تفتيش على 202 منشأة، دوري وحملات، وأسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفات عمالية، وعقد 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل والإجراءات الاحترازية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 38 منشأة، والقيام بحملة تفتيشية وعمل 11 قياسا ميدانيا.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية لعدد 26 متدربا على مهنة التفصيل والخياطة لـ 10 فتيات، ومهنة السباكة الصحية، ومهنة كهربائي توصيلات لـ 16 من الذكور، كما تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية لعدد 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 11 متدربا على مهنة الكهرباء والتوصيلات بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة.. مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​