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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، منح 20% تخفيضًا على رحلات الشركة من الدوحة إلى القاهرة، حيث تبدأ الشركة تشغيل رحلة يوميًا بين القاهرة والدوحة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، من المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة، وذلك بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن شراء التذاكر حتى نهاية يناير، والسفر حتى 10 فبراير المقبل في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد، ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة، ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.

ويمكن لركاب مصر للطيران حجز تذاكرهم من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء العالم أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

كما طالبت الشركة من الركاب ضرورة مراجعة متطلبات وإجراءات السفر من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.​