12 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية

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أسيوطـ محمود عجمي:

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وجود مخزون احتياطي كافي من الأكسجين داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، والذي يتنوع ما بين خزانات مركزية تعمل على ضخ الأكسجين واسطوانات مملوءة تكفى لمدة زمنية تصل إلى 5 أسابيع.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى تخصيص 82 سريرًا ما بين مجاني وخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي، و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين بفيروس كورونا المستجد أقل من 16 عامًا، إلى جانب تخصيص 18 سريرًا بقسم الاستقبال العام لفرز الحالات المشتبه بها.

وأعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وجود 12 حالة فقط ثبت إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليًا للعلاج بالمستشفى الرئيسي، تتضمن 6 حالات بالعناية المركزة و6 بالغرف العادية دون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعى.