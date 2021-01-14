مصرع شخصين في حادث سير أمام كمين العجيزي بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شخصين أنفاسهم الأخيرة بالمنوفية، عقب تعرضهم لحادث أمام كمين العجيزي بمدينة السادات، أثناء استقلالهم سيارة نقل، صحبة 6 آخرين.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بشبين الكوم، أن المتوفيان هما مراد محمدين محمد 35 عامًا من قرية كفر شبرا زنجي التابعة للباجور، وجابر عبدالمنصف جمعة، من قرية برهيم التابعة لمنوف.

وقال المصدر أن المصابين هم كل من أيمن عبدالمرضي محمد 35 عامًا من قرية برهيم بمنوف، وحسام عبدالغفار عيسي مصاب بجروح وكدمات وكسر في الساعد الأيسر، وأحمد إبراهيم الغرباوي 31 عامًا.

كما أصيب كل من وليد عفيفي السيد 41 عامًا، من قرية برهيم، ومحمد أحمد مصطفى 37 عامًا، وأحمد إبراهيم الغرباوي 31 عامًا، وكرم عبدالعزيز فتحي 32 عامًا، وجميعهم مقيمين منوف.