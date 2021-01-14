بـ 34 مليون جنيه.. هيئة الدواء: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

شنت هيئة الدواء المصرية، حملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية، وأماكن البيع غير المرخصة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من 11 نوفمبر الماضي حتى 6 يناير 2021.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بـ 34 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.

وأضاف أنه تم التفتيش على 20 ألفا و588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالاضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأخرى صادر في شأنها منشورات ضبط وتحريز، كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا بجميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها.

بدوره، أكد الدكتور يس رجائي رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة مواصلة تكثيف جهود حملات التفتيش الصيدلي على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.​