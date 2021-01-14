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مجلس النواب يوافق على تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما للبرلمان

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مجلس النواب يوافق على تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما للبرلمان مجلس النواب يوافق على تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما للبرلمان

مصراوي Masrawy

11:13 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينا عاما للمجلس، بدلا من المستشار محمود فوزي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي من الموقع أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية، والدعوة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.

وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ 25، لتجرى اليوم وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).​

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مصراوي Masrawy

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