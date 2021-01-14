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تصريح صادم جديد.. رئيس "موديرنا": كورونا لن يختفي أبدًا

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تصريح صادم جديد.. رئيس "موديرنا": كورونا لن يختفي أبدًا تصريح صادم جديد.. رئيس "موديرنا": كورونا لن يختفي أبدًا

مصراوي Masrawy

11:10 ص الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

في تصريحات صادِمة جديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية، ستيفان بانسل، إن المستجد لن يختفي أبدًا ومن المحتمل أن يظل "موجودًا إلى الأبد"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاءت تصريحات بانسل أمس الأربعاء، خلال حلقة نقاشية في مؤتمر "جي بي مورجان" للرعاية الصحية.

وخلال المؤتمر، ردد رئيس "موديرنا" تعليقات خبراء الصحة العامة الذين يقولون إنه من المُحتمل أن يُصبح كورونا "مرضًا مستوطنًا"، بما يعني أنه سيظل موجودًا للأبد، ولكنه سينتشر بمعدلات منخفضة.

وقال بانسل إن "كورونا لن يختفي. نعتقد أننا سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد". غير أنه أشار إلى أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طورته شركته سيكون فعالًا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وقبل أسبوع، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" للتصدي لكوفيد 19.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك، في بيان، إن "هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية". وأضافت: "إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن يكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة".

وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك في دول الاتحاد الأرووبي الـ27.

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