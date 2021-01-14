تكليفات وزارية.. مساعدو وزير الداخلية يتسلمون مهامهم الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تسلم مساعدي وزير الداخلية مهام مناصبهم الجديدة اليوم الخميس، بعد إجراء حركة التنقلات والترقيات التي أجراها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وحرص مساعدي الوزير منذ الساعات الأولى على عقد اجتماعات موسعة مع القيادات الأمنية بالإدارات والمصالح والمديريات المعنية بمهام عملهم ونقل توجيهات الوزير واستعراض استراتيجية العمل الفترة المقبلة ورفع معدلات الإدلاء الأمني وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اعتمد حركة تنقلات لمساعديه لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير منظومة العمل الشرطي.

وشملت أبرزهم اللواء طارق قنديل حكمدرا للقاهرة، اللواء نبيل عبدالعظيم مساعد شئون الضباط، اللواء هشام البرادعي مساعد المتابعة، اللواء رجب عبدالعال مديرا لأمن الجيزة، اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون، اللواء سامي غنيم نائب مساعد الوزير لوسط الدلتا، لواء محمود أبوعمره مديرا الأمن الإسكندرية، لواء سليمان شتا مديرا الأمن البحر الأحمر، لواء خالد عبدالحميد مديرا لأمن الأقصر، واللواء محمد الألفي مديرا الأمن السويس، لواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء غالب مصطفى مدير إدارة عامة بشرطة السياحة، اللواء باسم العطار حكمدار مديرية أمن السويس، اللواء محمد صلاح وكيل إدارة عامة للأمن.

كما ضمت الحركة، اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس القطاع الأمن العام، اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة، اللواء حسام عبدالعزيز مدير مباحث السجون، اللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، اللواء جمال نظيم قطاع التفتيش، اللواء علاء عبدالمعطي نائب بقطاع الأمن الوطني، اللواء عصام عثمان مدير الأمن أسوان، اللواء محمود يحيي مديرا لعمليات قطاع الأمن.