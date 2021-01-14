"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين

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دعا إلى توفير سبل الوقاية واتخاذ التدابير لحمايتهم من خطر "كورونا"

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ معتبرًا أن هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وقال "العسومي": هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذيْن يُعَرّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويودي هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم: هذا القرار المرفوض يُعد تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزًا عنصريًّا تجاههم.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد في خطاب وجّهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كل التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".