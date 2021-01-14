أخبار عاجلة

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين

Print
"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين "العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين
دعا إلى توفير سبل الوقاية واتخاذ التدابير لحمايتهم من خطر "كورونا"

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ معتبرًا أن هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وقال "العسومي": هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذيْن يُعَرّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويودي هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم: هذا القرار المرفوض يُعد تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزًا عنصريًّا تجاههم.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد في خطاب وجّهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كل التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون

سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون

شبكة عيون الإخبارية