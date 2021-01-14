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وزير الموارد البشرية يتفقّد مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية

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وزير الموارد البشرية يتفقّد مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية وزير الموارد البشرية يتفقّد مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية
ثمّن الجهود المبذولة التي تعدّ ركيزة من ركائز سوق العمل السعودي

وزير الموارد البشرية يتفقّد مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية

تفقّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية التقى خلالها أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين لكل العاملين بالمملكة يرافقه عدد من المسؤولين.

واستمع لعرضٍ مقدم من رئيس اللجنة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد تناول أنشطة وإنجازات اللجنة ومقترحاتها، إضافة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص.

وثمّن الجهود المبذولة التي تعد ركيزة من ركائز سوق العمل السعودي.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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