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شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر "جنوني"

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استغرق بناء هذه الأسطورة 8 سنوات كاملة

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر

تَحَوّل منزل أمريكي إلى محط اهتمام، مؤخرًا، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم؛ نظرًا لموقعه ومواصفاته المذهلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 مترًا مربعًا.

وذكر المصدر أن هذا المنزل بات معروضًا للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها الأشجار من كل جانب.

وذكرت التقارير الصحفية، أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري في مدينة لوس أنجلوس هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حمامًا، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط؛ بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستغرق بناء هذا البيت، واسمه "ذي ون"، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل.

وقامت شركة الهندسة، مؤخرًا، بنشر صور جديدة للبيت الذي اكتمل بناؤه، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين؛ بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

Architectual Digest

ويضم البيت مرآبًا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدًا.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة؛ فضلًا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضِعف ما بيع به أغلى بيت في أمريكا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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