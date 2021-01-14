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بالصور.. "" يبدأ حزم أمتعته للرحيل من "البيت الأبيض"

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في ظل حملة تنظيف شاملة قبل أسبوع من تنصيب "بايدن" رئيساً

بالصور..

سلّمت أكوام من الصناديق الكرتونية الفارغة إلى مبنى المكتب التنفيذي في البيت الأبيض؛ لبدء حزم أمتعة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ومسؤولي إدارته.

وذكرت قناة "NBC NEWS" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للقيام بحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض، قبل أسبوع من تنصيب بايدن رئيساً، ومن مغادرة "ترامب" البيت الأبيض إلى منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وبحسب " اليوم"، تُظهر العقود الحكومية وأوامر الشراء التي راجعتها القناة أن تكلفة التنظيف الإضافي تبلغ نحو نصف مليون دولار.

وعملية التنظيف التي سيتم القيام بها تختلف عن سابقاتها التي كان يقوم بها مستخدمو البيت الأبيض ومدبرات المنازل، بعد إصابة "ترامب" وأكثر من 40 شخصاً مقرباً منه بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن "بايدن" سيبقى في "بلير هاوس" في الليلة السابقة لحفل التنصيب، الذي قال "ترامب" إنه لن يحضره.

وكان مصدر أمريكي مطلع كشف لصحيفة "بوليتيكو" أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف "شاملة وعميقة" قبل انتقال المرشح "بايدن" إليه بعد مراسم التنصيب، مشيراً إلى أن المبنى سيخضع أيضاً لـ"خدمات التغشية المطهرة" لتنظيف الهواء بعد رحيل فريق "ترامب".

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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