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رئيس مياه القناة: نضع اللمسات الأخيرة لحصول محطة عتاقة على شهادة "TSM"

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رئيس مياه القناة: نضع اللمسات الأخيرة لحصول محطة عتاقة على شهادة "TSM" رئيس مياه القناة: نضع اللمسات الأخيرة لحصول محطة عتاقة على شهادة "TSM"

مصراوي Masrawy

10:35 ص الخميس 14 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، إنه يجري متابعة التجهيزات الأخيرة لحصول محطة معالجة عتاقة بالسويس على تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM".

وأشار خلال تفقد المحطة، إلى أنه تبلغ طاقتها التصميمية 130 ألف متر مكعب في اليوم، وجرى إنشاؤها عام 1995 على مساحة 500 فدان، ويجري مراجعة وتحديث ملفات المحطة من حيث النظام الإداري، والهيكل الوظيفي للمحطة، وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بها، وإعادة تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة للتأكد من سلامة إجراءات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مكونات المحطة، وإعداد مخططات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة معمل المحطة وتجهيز جميع إجراءات الجودة المعملية.

وأشاد اللواء عصمت، بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة للحفاظ على موارد الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستدامة بالتزامن مع رؤية الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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