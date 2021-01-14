في أول أيام الفيضة الكبرى.. هطول الأمطار بغزارة على الإسكندرية -صور

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار بغزارة على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي تستمر 6 أيام.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى تراكم المياه بعدد من الشوارع، فيما دفعت شركة الصرف الصحي، بسيارات للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وناشد المحافظ ‏المواطنين بتوخي الحذر، ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.