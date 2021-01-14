إصابة شخصين في انقلاب سيارة بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شخصين اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ملاكي، بناحية كمين الشعانية، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بناحية كمين الشعانية بالقرب من قرية بهجورة، بسبب نوم السائق أثناء القيادة، ما تسبب في إصابة فايق محمد طايع 59 عامًا، ورجاء أبوالمجد علي 53 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.