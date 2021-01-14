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رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع " JANNA"

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رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع " JANNA" رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع " JANNA"

مصراوي Masrawy

10:49 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، يرافقه مدير عام التنفيذ والمعاون، أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية " 32 عمارة" بمشروع " JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، وذلك بعد أيام من تكليفه رئيساً لجهاز المدينة.

وتابع رئيس الجهاز خلال جولته بموقع العمارات، أعمال البناء والطرق والمرافق حسب تنسيق الموقع للمشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء بعدد من العمارات بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية.

وطالب المهندس أشرف فتحي، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة المقدمة منها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من .

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