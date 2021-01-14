مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمحافظة القاهرة.

وأوضح مسئولو الوزارة، في بيان، الخميس، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعمارتين من العمارات الجاري تنفيذها بالمشروع، مؤكدين أنه تم التغلب على جميع العقبات التي واجهت تنفيذ العمارات السكنية، ومنها ارتفاع نسبة المياه الجوفية، وإحلال التربة في أجزاء متعددة من الموقع، وإزالة بعض العقبات من الموقع.

وأشار مسئولو وزارة الإسكان، إلى أنه من المقرر مع نهاية شهر فبراير المقبل، الانتهاء من نحو 70% من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات السكنية، ونحو 20% من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأضاف مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري وفندقي، ومطاعم، وكافتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.​