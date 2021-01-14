الفلبين تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بيونتيك المُضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

مانيلا- (د ب أ):

أصدرت الفلبين ترخيصا للاستخدام الطارئ للّقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب رصد سلالة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى.

وأوضحت الإدارة الوطنية للغذاء والدواء اليوم الخميس أن لقاح فايزر/بيونتيك هو أول لقاح يصدر له ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد.

وأوضح إريك دومينجو، مدير عام إدارة الغذاء والدواء، أنه يمكن إعطاء اللقاح لمن تتجاوز أعمارهم 16 عاما، إلا أنه أشار إلى أنه يتعين توزيعه من جانب فرق طبية مدربة للسيطرة على الآثار الجانبية الضارة المحتملة والتعامل معها.

ولفت إلى أن ترخيص الاستخدام الطارئ لا يسمح بتسويق اللقاح أو بيعه تجاريا في الفلبين.

يأتي الترخيص في وقت تحذر فيه السلطات الصحية من أنه من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد اكتشاف سلالة الفيروس القادمة من بريطانيا في البلاد.