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رحيل أحد رموز حقبة "مبارك".. نجل صفوت الشريف: أبي تُوُفي بالسرطان وليس كورونا

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رحيل أحد رموز حقبة "مبارك".. نجل صفوت الشريف: أبي تُوُفي بالسرطان وليس كورونا رحيل أحد رموز حقبة "مبارك".. نجل صفوت الشريف: أبي تُوُفي بالسرطان وليس كورونا
شغل مناصب بارزة منها وزير الإعلام والأمين العام للحزب الوطني ورئيس الشورى

رحيل أحد رموز حقبة

توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاماً داخل أحد المستشفيات.

شغل الشريف مناصب بارزة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك منها وزير الإعلام بين عامي 1982 و2004 والأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نجله إيهاب قوله إن الشريف توفي متأثراً بإصابته بسرطان الدم.

وأضاف أن والده مصاب بهذا المرض منذ ست سنوات، لكن الآلام اشتدت عليه قبل أيام قليلة، فتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونفى "إيهاب" ما رددته بعض وسائل الإعلام بأن والده أصيب في أيامه الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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