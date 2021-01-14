إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين، اليوم الخميس، بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة إسحاق سمير رياض 32 عامًا عامل، باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وشقيقه سميح 20 عامًا، بجروح قطعية بفروة الرأس، وعادل جابر حامد 33 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وعلى شحاتة حامد 30 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.