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محافظ أسوان: 18 ألف طلب تصالح بمتحصلات 62 مليون جنيه

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محافظ أسوان: 18 ألف طلب تصالح بمتحصلات 62 مليون جنيه محافظ أسوان: 18 ألف طلب تصالح بمتحصلات 62 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

10:30 ص الخميس 14 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان، اليوم الخميس، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت 18 ألف، بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 62 مليون جنيه.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، إنه جرى تكليف رؤساء المراكز والمدن بمواصلة المنافذ التكنولوجية تلقي طلبات التصالح، مع تقديم كافة التسهيلات لهم.

وأشار المحافظ الى أنه جرى اعتماد 200 عقد تقنين وجاري تحرير 69 عقدًا آخر بعد سداد 2111 حالة رسوم المعاينة بمتحصلات مالية وصلت لأكثر من 30 مليون جنيه، للحفاظ على أراضي الدولة.

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