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وفاة صاحب الاستغاثة من نقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور

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وفاة صاحب فيديو الاستغاثة من نقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور وفاة صاحب الاستغاثة من نقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور

مصراوي Masrawy

10:23 ص الخميس 14 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، وفاة مصاب بفيروس كورونا، والذي سبق وبث مقطع من داخل مستشفى صدر دمنهور استغاث خلاله من نقص الأكسجين.

ولفظ محمد القصاص، المعلم بالتربية والتعليم، أنفاسه الأخيرة بمستشفى كفر الدوار، المخصص لعزل مصابي عقب نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور.

كانت صحة البحيرة، نفت صحة المقطع، وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة في مقطع فيديو نشره ردًا على الواقعة، أنه لا يوجد عجز في أسطوانات الأكسجين داخل المستشفى، وأنه كان بها 16 ألف لتر أكسجين، وقت تواجد المريض، إضافة إلى 70 أسطوانة أكسجين ممتلئة.

وقال وكيل الوزارة: "صوت الأكسجين واضح تمامًا من الماسك، يعني هو نزل الماسك عشان يصور".

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