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بسبب الميراث.. إصابة شقيقين في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

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بسبب الميراث.. إصابة شقيقين في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج بسبب الميراث.. إصابة شقيقين في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:21 ص الخميس 14 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شقيقين برش خرطوش، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب الميراث، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من "عابدين. ا" 47 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالبطن والصدر ونزيف داخلي، وشقيقه "سيف الدين" 52 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه، ويقيمان دائرة المركز.

واتهم المصابين شقيقهما "محي الدين" 43 عامًا عامل بالاعتداء عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى لحدوث إصابتهما، بسبب خلاف على الميراث.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش عيار 12"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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