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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية القطار السريع "السخنة - العلمين الجديدة"

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية القطار السريع "السخنة - العلمين الجديدة" رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية القطار السريع "السخنة - العلمين الجديدة"

مصراوي Masrawy

10:45 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة".

كان الرئيس عبدالفتاح ، استقبل أمس، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

واطلع الرئيس يطلع على الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية.​

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