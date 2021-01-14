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إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن بالمقابر بسبب كورونا

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إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن بالمقابر بسبب كورونا إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن بالمقابر بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:28 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت أسرة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة، وعدم إقامة جنازة واستقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة كما كان مقترحا بالأمس عقب الوفاة.

ومن المقرر الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة، ولن يتم استقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة، كما كان مقترحا بالأمس عقب إعلان الوفاة.

وأكدت أسرة صفوة الشريف، أن القرار يأتي في إطار حرصهم على اتباع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لاسيما في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

​وتوفي صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.​​

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مصراوي Masrawy

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