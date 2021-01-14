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بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهمين بالتنمر على معاق ذهنيا في الدقهلية

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بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهمين بالتنمر على معاق ذهنيا في الدقهلية بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهمين بالتنمر على معاق ذهنيا في الدقهلية

مصراوي Masrawy

10:22 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع على "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنمر على أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر تنمر مجموعة من الأشخاص على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين مركز شرطة نبروه).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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