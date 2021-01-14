بالصور.. سقوط طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية للمرضى في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز جرجا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالب بكلية طب أسنان يدير عيادة خاصة وينتحل صفة طبيب ويجري عمليات جراحية بمركز العسيرات.

وقال الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير الإدارة الصحية بجرجا إنه وردت معلومات بفتح طالب بكلية طب أسنان عيادة طبية تخصص باطنة وجراحة عامة وجراحة أطفال بقرية البربا في جرجا.

وأضاف، أن مسئولي العلاج الحر بالإدارة الصحية بجرجا حاولوا الوصول لمكان العيادة وضبط المشار إليه متلبسًا أثناء إجراء الكشف الطبي على المرضى، ولكنه تمكن من الهرب وإغلاق العيادة، وفتح عيادة أخرى بنفس التخصص بمكان أخر.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بجرجا أنه جرى التوصل إلى أن الطالب تمكن من فتح عيادة أخرى بمدخل العسيرات، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة الأمنية، وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية جرى استهداف المكان، وتبين أنه أنشأ عيادة وبها غُرف "كشف وعمليات وإقامة".

وأشار "عثمان" إلى أنه جرى استدعاء الطبيب المزيف وإيهامه بتوقيع الكشف الطبي على حالة مريضة، وعند مشاهدته الحملة حاول الهرب من العيادة، وجرى التحفظ عليه، لافتًا إلى أن فريق إدارة العلاج الحر الذي نجح في ضبط الطبيب المزيف ضم كل من الدكتور محمد سيد فقير مفتش علاج حر، الدكتور الهيثم محمد الملثم مفتش العلاج الحر، محمد عبد الغني السيد مسئول العلاج الحر.

وقال الدكتور عماد فرجاني، المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا، إنه عُثر بالمكان على أجهزة قياس ضغط وسكر وأدوات جراحية، والتي يستخدمها في إجراء العمليات، مؤكدًا أنه بفحص الأوراق الثبوتية للمشار إليه تبين أنه طالب بكلية طب الأسنان جامعة بدر.

جرى إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بمركز شرطة العسيرات.