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منخفض جوي وأمطار بنسبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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منخفض جوي وأمطار بنسبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس منخفض جوي وأمطار بنسبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

09:54 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء في بيان صادر من الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على السواحل الغربية، معتدلًا على السواحل الشرقية، مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء الهيئة، وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 70% تقريبا، على مناطق السلوم، ومطروح، والإسكندرية، على فترات متقطعة، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، على فترات متقطعة.

وتتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة)، على فترات متقطعة، في ظل وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

وبالنسبة للوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 12

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 12

السلوم 17 11

سيوة 18 11

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 12

السويس 19 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 21 13

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

بنى سويف 19 10

المنيا 19 09

أسيوط 20 09

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

ادفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 23 12

شلاتين 25 15

أبورماد 25 15

حلايب 25 15

رأس حدربة 24 15​​

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