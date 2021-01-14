أسعار النفط تنخفض.. وبرنت بـ55.89 دولارًا للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.1%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام، في ظل زيادة إصابات "كورونا" عالميًّا، وقبل صدور تقرير "أوبك" الشهري.

وسجلت الصين أعلى معدل إصابات بالفيروس في 10 أشهر، الخميس؛ وذلك وسط ترقب وصول فريق منظمة الصحة العالمية اليوم للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ للتحقيق في منشأ فيروس "كورونا".

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية أن واردات الصين من خام النفط ارتفعت 7.3% في 2020 رغم جائحة "كورونا".

ومن المقرر صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن ديسمبر في وقت لاحق اليوم؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.3% إلى 55.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.1% عند 52.85 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط