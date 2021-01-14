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حرارة ترتفع وتنخفض وأمطار.. "طقس اليوم وبداية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

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حرارة ترتفع وتنخفض وأمطار.. "طقس اليوم وبداية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" حرارة ترتفع وتنخفض وأمطار.. "طقس اليوم وبداية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
قال: نشاط للرياح في أجزاء من تبوك والمدينة والشمالية والجوف ثم مكة وغيرها

حرارة ترتفع وتنخفض وأمطار..

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الخميس، أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من 3 إلى 5 درجات عما هي في اليومين السابقين؛ بحيث تكون الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، ومن بداية الأسبوع القادم -إن شاء الله - يطرأ انخفاض في الحرارة بمقدار من 3 إلى 5 على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الخميس 1/ 6/ 1442هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ونشاط للرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (تبوك، والمدينة، والحدود الشمالية، والجوف، ثم مكة بما فيها السواحل، ثم حائل، وغرب القصيم) مع انخفاض في الحرارة على شمال المملكة".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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