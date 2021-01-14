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الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا

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الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا
انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة التامة

الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا

أعلنت الصين اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر؛ في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددًا على تفشي الجائحة، وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن حالة الوفاة سُجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات قد فرضت إغلاقًا عامًّا في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها.

وسجلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين في مايو 2020.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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