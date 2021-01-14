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إليك العناية السليمة بالبشرة في الشتاء

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إليك العناية السليمة بالبشرة في الشتاء إليك العناية السليمة بالبشرة في الشتاء

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 14 يناير 2021

د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لشركات مستحضرات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل إن بشرة الوجه تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء، والتي تتمثل في برودة الطقس بالخارج وجفاف الهواء في الداخل بفعل تشغيل المدفأة، ما يؤدي إلى جفافها وتشققها.
ولمواجهة ذلك تنصح الرابطة باستعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون من أجل ترطيب البشرة ومنحها ملمسا ناعما كالحرير.
ومَن تعاني بالفعل من تهيج البشرة والبثور، يتعين عليها جيدا صباحا ومساء، وذلك بواسطة حليب تنظيف وتونر مناسبين لنوع البشرة. وفي المساء ينبغي استعمال كريم ليلي يعمل على تهدئة البشرة ويساعدها على التجدد.

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مصراوي Masrawy

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