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اليوم.. للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

06:30 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 59 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم، بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، أكرا، الرياض، تونس، كازبلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، نيويورك، فرانكفورت، ميلانو، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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