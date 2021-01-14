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غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

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غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

مصراوي Masrawy

05:30 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021.

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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