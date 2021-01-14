منها الأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم

مصراوي Masrawy
05:00 ص الخميس 14 يناير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال 6 أيام (الخميس إلى الثلاثاء)، وجاءت على النحو التالي:
الخميس:
- أمطار متوسطة 70% على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية.
- أمطار متوسطة 50% على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.
- أمطار خفيفة 40% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
السبت:
- أمطار متوسطة 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% على مناطق من الوجه البحري.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
الأحد:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.
الاثنين:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.
الثلاثاء:
أمطار 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.