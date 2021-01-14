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.. 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية

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فيديو.. 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية .. 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، يوضح 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

- احرص على أن يمارس أطفالك أنشطة مفيدة مثلل الرسمأو الطبخ أو الكتابة أو اللعب في المنزل.

- ساعد أطفالك في إيجاد طرق إيجابية للتعبير عن مشاعرهم(الخوف والحزن) كاللعب والرسم.

- احرص ألا يقضي أطفالك أوقاتا طويلة في ألعاب الفيديو أو تصفح الإنترنت.

- ساعد أطفالك على التواصل باستمرار مع الأصدقاء أو الأسرة.

- ادعم أطفالك وساعدهم في التعلم من المنزل.

- خصص وقت معين للعب مع أطفالك.

- تحدث مع أطفالك بلغة تناسب أعمارهم.

وللتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700 - 0220816831

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