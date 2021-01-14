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خالد بدوي: نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام الشعب المصري

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خالد بدوي: نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام الشعب المصري خالد بدوي: نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام الشعب المصري

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 14 يناير 2021

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام وتقدير الشعب المصري.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية له: "أتوجه مع بدايات الفصل التشريعي الثاني بالشكر والتحية لأبناء الشعب المصري، متعهدا ببذل مزيد من الجهد والعطاء تحت القبة لتحقيق أحلام المواطنين في توفير حياة كريمة لهم وزيادة معدلات التنمية في كافة المناطق".

وأشار إلى أنه عقد عددا من اللقاءات مع نواب محافظة البحيرة منهم النائبين محمود سعد وأحمد حلمي الشيشيني، وتم تبادل الحديث عن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف قرى ومدن محافظة البحيرة.

كما أشار إلى أنه سيتم تجهيز مقر خدمات من نواب التنسيقية في مركز أبوحمص وقريبا تجهيز مركز آخر في دمنهور بالتنسيق وتحت رعاية النائبة رشا فايز كليب، موجها الشكر لأهالي البحيرة على دعمهم المتواصل له.

وفيما يتعلق بمسقط رأسه محافظة الشرقية، أكد نائب التنسيقية أنه بالنسبة لأهالي الشرقية وخصوصا مركز الإبراهيمية وديرب نجم فتم التنسيق مع النواب طلعت السويدي وعبدالباقي تركيا والنائبة إيمان العجوز وذلك من أجل توحيد الجهود لتحقيق الصالح العام لأبناء المركزين.

وشدد على أن مركز الإبراهيمية من المراكز التي تحتاج إلى جهد كبير وتم إدراجه ضمن المراكز النموذجية في 2021 وهو ما سيساعد في استكمال كافة المشروعات من الخطة الاستثمارية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل للوقوف على المشاكل التي تواجه قرى الدائرة وذلك بالتنسيق مع عمد ومشايخ تلك القري، وعمل خارطة زيارات لرصد المشكلات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه متواجد بمقره الانتخابي كل يوم جمعة على مدار الأسبوع.

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