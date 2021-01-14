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مجانا.. مبادرة حكومية لاستبدال زيت الأكل المستعمل مقابل آخر جديد

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مجانا.. مبادرة حكومية لاستبدال زيت الأكل المستعمل مقابل آخر جديد مجانا.. مبادرة حكومية لاستبدال زيت الأكل المستعمل مقابل آخر جديد

مصراوي Masrawy

03:00 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة البيئة، مبادرة لحث المواطنين على عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل بعد القلي.

وقالت الوزارة، وفق المبادرة: "الزيت المستعمل اللي بتقرري تتخلصي منه في الحوض بعد القلي بيتراكم في المواسير وبيسدها ومع الوقت هتلاقي نفسك مضطرة تدفعي تمن تصليح المواسير، يعني كل لتر بترميه بيخسرك فلوس".

وتابعت الوزارة: "جمعي الزيت المستعمل وبدلي كل 5 لتر زيت مستعمل بزجاجة زيت صني لترين إلا ربع وكده تبقى وفرتي مرتين.. خدي القرار الصح لأن قرارك بيغير حياتك".

وناشدت وزارة البيئة، المواطنين الراغبين في التغيير الاتصال علـى رقم الخط الساخن 19481.

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