5 منتخبات تصل القاهرة للمشاركة في بطولة العالم لليد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 5 منتخبات مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر وانطلقت فاعلياتها مساء أمس الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "وصلت بعثات منتخبات بولندا والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا والرأس الأخصر، بإجمالي عدد يتجاوز 90 شخصاً، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصولهم.

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.

وتم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى.