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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: مساءلة لن تكتمل قبل تنصيب بايدن

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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: مساءلة ترامب لن تكتمل قبل تنصيب بايدن زعيم الجمهوريين بالشيوخ: مساءلة لن تكتمل قبل تنصيب بايدن
قال إن المجلس سيناقش المسألة في أولى جلساته بعد تسلُّمه التشريع

زعيم الجمهوريين بالشيوخ: مساءلة ترامب لن تكتمل قبل تنصيب بايدن

أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي ميتش ماكونيل أن عملية مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد لن تكتمل قبل تنصيب خلفه جو بايدن، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، قال ماكونيل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء عقب تصويت مجلس النواب لصالح إقرار مشروع القانون حول العزل: إن مجلس الشيوخ سيبدأ مناقشة مساءلة ترامب خلال أولى جلساته المخططة لها بالتوافق مع جدول أعماله بعد تسلمه التشريع، أي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر ماكونيل: "حتى في حال انطلاق العملية في مجلس الشيوخ، وستمضي قدمًا بشكل فوري، لن يتم إصدار الحكم النهائي قبل ترك الرئيس ترامب منصبه. هذا ليس قرارًا يعود اتخاذه لي؛ هذا الأمر واقع".

وأضاف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنه لا إمكانية لاكتمال محاكمة عادلة وجدية حول مساءلة ترامب قبل يوم 20 يناير، قائلاً إنه من الأفضل أن يركز الكونغرس خلال الأيام الـ7 المقبلة على ضمان أمن مراسيم تنصيب الرئيس الجديد، والنقل المنظم للسلطة إلى إدارته.

ودعم 232 مشرّعًا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيًّا، لصالح عزل ترامب، مقابل رفض 197 نائبًا.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.

وتصويت مجلس النواب أمس لصالح المساءلة يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله، ومنعه من تقلد الرئاسة مجددًا إذا أُدين بالتحريض على التمرد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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