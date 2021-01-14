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الشرطة حددت هوية السارق بعد تداوُل مغردين صورته.. وأودعته سجنًا بفلوريدا

ألقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء الأربعاء كلمةً عقب التصويت على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب على منبر شوهد بحوزة أحد المشاغبين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقاموا بأعمال تخريب وسرقة، واشتبكوا مع الشرطة؛ ما أدى لمقتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أفراد حماية الكونغرس، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام أمريكية صورًا، تُظهر المنبر الذي أعادته الشرطة إلى الكونغرس بعد القبض على سارقه يوم الجمعة الفائت.

وبموجب مذكرة توقيف فيدرالية ألقت شرطة فلوريدا القبض على آدم جونسون، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يغادر مبنى الكونغرس حاملاً المنبر الذي تتحدث من عليه بيلوسي.

وتم تحديد هوية جونسون بعد أن تداول مغردون صورته على نطاق واسع. وقد أُودع سجن مقاطعة بينلاس في فلوريدا من دون الحق في كفالة، ويواجه تهمًا، تشمل سرقة مقتنيات تعود لمجلس النواب، وارتكاب أعمال عنف وفوضى في مبنى الكابيتول.

وتداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل منشورًا، يقول إن منبر بيلوسي عُرض للبيع على الإنترنت بمبلغ 100 ألف دولار.