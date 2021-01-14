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إطلاق الجهد الكهربائي على آخر محطة محولات بمجمع بنبان الشمسي نهاية يناير

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إطلاق الجهد الكهربائي على آخر محطة محولات بمجمع بنبان الشمسي نهاية يناير إطلاق الجهد الكهربائي على آخر محطة محولات بمجمع بنبان الشمسي نهاية يناير

مصراوي Masrawy

12:21 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة شركة "إجيماك" التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمنفذة لمحطة محولات بنبان 3 جهد 500 ف.ا بنظام الـ gis ، أنه سيتم وضع الجهد على آخر محطة محولات بمجمع بنبان الشمسي نهاية الشهر الجاري وبذلك يكون تم الانتهاء من تنفيذ وربط جميع محطات المحولات بمجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف رمضان، لمصراوي، أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات لربط محطات توليد الطاقة الشمسية بموقع بنبان مع الشبكة الموحدة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف أنه تم إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان 1، 2، 3، 4، وتوسيع محطة محولات بنبان 3 لتعمل على جهد 500 كيلو فولت، وإنشاء خطوط جهد 220 كيلو فولت لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي 32 كم، وإنشاء كابلات جهد 22 كيلو فولت لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على 1000 كم.

وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا بإنشاء خط (بنبان - نجع حمادي) جهد 500 كيلو فولت بطول 195 كم، بإجمالي استثمارات مقدارها 1،65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ.

كما تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية في بنبان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي 100 مليون جنيه.​

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