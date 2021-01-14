أخبار عاجلة

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال -
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية -
الاتحاد الأوروبي: كورونا يهدد بتوسيع الفجوة بين دول منطقة اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة تسجل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 152719 من ضمنهم 120312 متعافيًا

مصر تسجل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن خروج 677 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 996 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و8362 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية