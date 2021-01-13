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إصابة وزير الصحة اللبناني بـ "كورونا"

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إصابة وزير الصحة اللبناني بـ "كورونا" إصابة وزير الصحة اللبناني بـ "كورونا"
دخل إلى المستشفى لتلقي العلاج

إصابة وزير الصحة اللبناني بـ

أُصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية- حسب موقع اليوم- أعلنت اليوم عن تسجيل 4988 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالجائحة يعد الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي.

ويدخل لبنان بدءًا من فجر يوم غدٍ الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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