850 متسابقًا يتنافسون على جوائز "مسابقة حفظ التشهد الأول" للصغار

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انتهاء فترة استقبال المشاركات في مكة

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة عن انتهاء فترة استقبال المشاركات للمسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار، التي أطلقتها الجمعية أخيرًا, حيث شارك فيها قرابة ٨٥٠ متسابقًا من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام الجفري، أن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيبًا، وتهدف إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول لكونه واجبًا من واجبات الصلاة.

وأبان "الجفري" أن الجمعية ستعلن عن الفائزين العشرة بعد الانتهاء من الفرز النهائي بالمعايير والشروط المعلنة عنها سابقًا, وتشارك في تحكيم المشاركات نخبة من المختصين في المجال ذاته.