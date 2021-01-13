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850 متسابقًا يتنافسون على جوائز "مسابقة حفظ التشهد الأول" للصغار

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انتهاء فترة استقبال المشاركات في مكة

850 متسابقًا يتنافسون على جوائز

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة عن انتهاء فترة استقبال المشاركات للمسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار، التي أطلقتها الجمعية أخيرًا, حيث شارك فيها قرابة ٨٥٠ متسابقًا من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام الجفري، أن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيبًا، وتهدف إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول لكونه واجبًا من واجبات الصلاة.

وأبان "الجفري" أن الجمعية ستعلن عن الفائزين العشرة بعد الانتهاء من الفرز النهائي بالمعايير والشروط المعلنة عنها سابقًا, وتشارك في تحكيم المشاركات نخبة من المختصين في المجال ذاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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