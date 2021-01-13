سوريا: قتلى وجرحى في مواجهات عشائرية في درعا

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دمشق - (د ب أ)

تشهد مدينة طفس في ريف درعا جنوب سوريا، مواجهات عنيفة بين عشائر من أبناء المدينة راح ضحيتها قتلى وجرحى اليوم الأربعاء.

وقال مصدر طبي في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ٣ أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ١٥ آخرين في مواجهات عنيفة بين عشيرتي الزعبي والكيوان في مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي.

وذكر سكان محليون في مدينة طفس لـ (د.ب.أ) "شهدت المدينة منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الرشاشة وحتى القذائف الصاروخية، مما شكل حالة رعب للأهالي الذين نزح الكثير منهم باتجاه الأحياء التي لم تشهد مواجهات، كما دعي الأهالي عبر مكبرات الصوت في المساجد للتوجه إلى المشفى للتبرع بالدم نظرا لعدد الجرحى".

وأضاف السكان أن عشيرة الزعبي تعتبر من أكبر العشائر العربية في حوران، ويخشى من وصول تعزيزات إلى المدن والقرى المجاورة.

وأكد السكان أن المواجهات بدأت اليوم بعد قيام مسلّحين بقتل الشاب أسامة قسيم الزعبي بإطلاق النار المباشر عليه أمام منزله في مدينة طفس، ثم قتل الشاب علاء سليمان العودات المنحدر من بلدة تسيل، ووفاة الشاب محمد منصور الزعبي متأثراً بجراحه التي أصيب خلال الموجهات، وربما سقط أكثر من 6 قتلى أغلبهم من عشيرة الزعبي".

يشار إلى أن العودات عنصر سابق في تنظيم داعش، استقر في مدينة طفس عقب التسوية وانضوى في مجموعة محلية يقودها خلدون الزعبي، القيادي السابق في فصائل المعارضة.

ومن جهتهِ أصدر مجلس عشائر وأعيان درعا البلد، بيانًا ناشد خلاله عشيرتي كيوان والزعبي بحقن الدماء وإيقاف الاشتباكات وتحكيم العقل.

وتعتبر محافظة درعا من المحافظات السورية التي تتسم بالنظام العشائري.